Serra elogia Brasil e espera que time engrene nos próximos jogos

Serra assistiu ao jogo de maneira discreta em uma churrascaria na zona sul do Rio de Janeiro acompanhado da presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, que é vereadora pelo mesmo partido.

"Foi uma vitória tranquila. O 2 x 1 não reflete a superioridade do Brasil. A Coreia marcou seu gol na única oportunidade que teve", disse Serra.

"O time jogou bem, tranquilo e está esquentando os motores. Não está ainda acelerado. Foi uma partida que não me causou nenhuma apreensão", declarou Serra que, antes do jogo, apostou na vitória do Brasil pelo placar de 2 x 1.

Serra, torcedor do Palmeiras, disse que o primeiro gol do Brasil contra a Coreia do Norte vai entrar para a história e, ao se referir ao autor do feito, o lateral Maicon, tropeçou na pronúncia do nome, acentuando-o na última sílaba.

"O Maicon fez um gol que vai entrar para a história como um gol clássico. Ele não tinha ângulo e eu achei até que a bola tinha ido para fora, que tinha passado por dentro da meta. Ele fez um gol de probabilidade mínima."

"Vai ser um gol que a gente vai lembrar para sempre", afirmou Serra, que comemorou o gol de Maicon com certa defasagem e ainda derrubou a cadeira em que estava sentado.

Serra elogiou ainda a contratação do técnico Luiz Felipe Scolari pelo Palmeiras e acredita que o novo treinador vai impor seu estilo disciplinador no Palestra Itália.

O candidato do PSDB à Presidência da República evitou comentários sobre assuntos fora do futebol e não quis se posicionar sobre o reajuste de 7,7 por cento aos aposentados sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira.

(Reportagem de Rodrigo Viga Gaier)