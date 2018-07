Serra entrega complexo viário e destaca transporte público O governador de São Paulo e pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, retomou no começo da tarde deste domingo a maratona de inaugurações de obras que deve marcar seus últimos dias no governo - ele entrega o cargo ao vice-governador Alberto Goldman no dia 31. Durante cerimônia da entrega das obras do Complexo Viário Prefeito Olavo Egydio Setúbal, com seis viadutos, na zona oeste de São Paulo, comentou que sua saída do governo causa chateação, mas também alegria, pelas obras entregues. "Vamos continuar fazendo as coisas boas acontecerem no nosso Estado e País", disse.