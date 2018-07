Serra está em segundo em SP em empate técnico com Haddad, diz Datafolha O tucano José Serra segue em disputa acirrada com o petista Fernando Haddad por uma vaga no segundo turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo contra o candidato do PRB, Celso Russomanno, que segue na liderança, mostrou pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira.