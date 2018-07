Serra inaugura ciclovia pedalando e evita política

Na inauguração, o governador pedalou por dois quilômetros pela ciclovia, no trajeto entre a Estação Vila Olímpia e a ponte Octavio Frias de Oliveira, mais conhecida como ponte Estaiada. O governador estava de calça social e camiseta polo e sem qualquer uso de proteção especial, como luva ou capacete. "A ciclovia é de primeira qualidade. Se não, eu não aguentaria", comentou. No último dia 15, Serra entrou no mar com tênis, calça jeans e camiseta tipo polo na Praia Grande, durante o lançamento do projeto que oferece cadeiras de rodas para que deficientes físicos possam tomar banho de mar.

Com a inauguração de hoje, a cidade de São Paulo passou a contar com 25 quilômetros de ciclovia e a previsão é a de que haja o dobro até o final do ano. Ainda serão inaugurados mais seis quilômetros até o parque Vila Lobos. A ideia é que a ciclovia se estenda até a cidade de Osasco. Na outra margem do rio Pinheiros deverão ser inaugurados mais 25 quilômetros de ciclovia.

Na ocasião, também estiveram presentes o secretário dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella; o Secretário Municipal do Meio Ambiente Eduardo Jorge; e o presidente da CPTM, Sérgio Avelleda. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso participou da solenidade. As informações do Jornal da Tarde.