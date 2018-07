Serra lança empresa de turismo em SP e critica política cambial

"A política cambial mega, hiper valorizada torna o turismo no Brasil caro, muito caro. E torna o turismo do brasileiro no exterior barato, muito barato", disse Serra durante lançamento de empresa que promoverá o turismo no Estado.

Serra lembrou que o Brasil tem um déficit de 5,5 bilhões de dólares em gastos de turistas.

"O número de turistas estrangeiros no Brasil é o mesmo do início da década", disse Serra a jornalistas. "O turismo no Brasil é uma atividade estagnada... é um problema de diversas naturezas, inclusive cambial."

Apesar da crítica, Serra evitou usar o tema como tema para debate eleitoral. "Se vocês quiserem discussão eleitoral, a gente faz outra hora".

(Reportagem de Hugo Bachega)