Serra lança medidas contra crise e antecipa obras em SP O governador do Estado de São Paulo, José Serra (PSDB), anunciou nesta quinta-feira um conjunto de medidas para tentar conter o desemprego, resultado da crise financeira internacional. As ações incluem a prorrogação do pagamento de ICMS para alguns setores e desoneração desse imposto para os insumos de produtos voltados para exportação. Incluem ainda antecipação de compras pelo Estado de bens duráveis (veículos e computadores) e adiantamento de reformas de prédios públicos. Esses dois itens somam 1,5 bilhão de reais. Segundo o governador, as diversas ações vão manter ou criar cerca de 800 mil empregos. No entanto, ele também afirmou que o Estado de São Paulo tem hoje 2 milhões de desempregados. "Estamos diante de uma crise cujo tamanho não se conhece. Não se sabe qual é a perda de riqueza", disse o governador em discurso, explicando que nem o governo norte-americano tem o diagnóstico preciso da situação. Serra justificou as medidas afirmando que o governo do Estado está "cumprindo a sua obrigação", e evitou informar o custo das medidas. (Por Carmen Munari)