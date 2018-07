A Serra Leoa registrou 130 novos casos do vírus Ebola durante um confinamento da população por três dias e está aguardando os resultados dos testes em mais 39 casos suspeitos, disse nesta segunda-feira o chefe do centro de operações de emergências do Ebola no país, Stephen Gaojia.

O governo ordenou que os 6 milhões de cidadãos ficassem em casa por três dias, de sexta-feira até domingo à noite, na estratégia mais extrema adotada por um país até agora para combater a epidemia que infectou pelo menos 5.357 pessoas na África Ocidental desde março.

(Reportagem de Umaru Fofana)