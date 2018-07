Serra lidera em todos os cenários, diz Ibope

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), lidera todos os cenários da corrida à Presidência, indica pesquisa Ibope/Diário do Comércio divulgada nesta semana. De acordo com a sondagem, encomendada pela Associação Comercial de São Paulo, os resultados do tucano, no primeiro turno, variam de 36% a 41% das intenções de voto.

No principal cenário, o tucano tem 36% e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, 25%. A pesquisa, feita entre os dias 6 e 9, com 2.002 entrevistados, mostra que os candidatos seguem estáveis em relação aos dados de dezembro, com exceção da petista, que cresceu oito pontos. Serra oscilou dois pontos para baixo.

Em terceiro lugar, nessa lista, aparece o deputado Ciro Gomes (PSB-CE), com 11% (em dezembro, eram 13%), seguido da senadora Marina Silva (PV-AC), com 8% (antes, 6%). Votariam em branco ou anulariam o voto 11% e 9% se disseram indecisos ou não responderam. A margem de erro é de dois pontos.

O melhor desempenho de Serra, quando abre 13 pontos de distância em relação a Dilma, é no cenário sem Ciro. Nesse quadro, o tucano aparece com 41% e a petista, com 28%. Marina, em terceiro, teria 10%. Em branco ou nulo somaram 12% e os últimos 9% não souberam ou não quiseram responder.

Para a diretora-executiva de atendimento e planejamento do Ibope, Márcia Cavallari, "os cenários estimulados pela pesquisa mostram que, com a saída de Ciro da disputa, aumenta a probabilidade de a eleição acabar no primeiro turno".

SEGUNDO TURNO

Mantido o segundo turno, o governador paulista venceria a adversária do PT por 47% a 33%. Voto em branco e nulo totalizaram 12% e 8% dos entrevistados não souberam responder.

Ainda segundo o Ibope, a maior parte das pessoas ouvidas prevê que o PSDB vencerá a corrida ao Planalto. Quando indagados sobre quem será o próximo presidente, independentemente da intenção de voto, 45% responderam Serra e 26% citaram a titular da Casa Civil.

O instituto indagou, ainda, se os entrevistados conheciam os candidatos "bem", "mais ou menos" ou "só de ouvir falar".

De acordo com os resultados, 44% declararam que conhecem "bem" o governador paulista. Ciro, Dilma e Marina obtiveram o seu maior porcentual na categoria dos entrevistados que os conhecem "só de ouvir falar": 46%, 43% e 41%, respectivamente.

No detalhamento do grau de conhecimento dos candidatos, o Nordeste desponta como ponto fraco tanto de Dilma quanto de Serra. Só 7% dos moradores da região dizem conhecer bem a petista. No caso do tucano, são 11%.

Ainda nesse quesito, o melhor placar de Serra foi no Sudeste, onde o conhecem bem 42%. Dilma obteve o melhor índice no Sul e Norte/Centro-Oeste, com 17%.

REJEIÇÃO

No critério da rejeição, o deputado do PSB encabeça a lista - 41% não votariam no deputado de jeito nenhum. Em seguida, vêm Marina (39%), Dilma (35%) e Serra (29%).