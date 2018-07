Serra nega que avanço de Dilma pressione Aécio a ocupar vice

A mais recente pesquisa Datafolha indica crescimento de 7 pontos para Dilma e queda de cinco para Serra, levando ao empate de 37 por cento.

"Não há nada nas pesquisas que imponha que teria de ser o Aécio ou não", disse. "Pessoalmente, nunca desenvolvi nenhum tipo de pressão nem num sentido nem no outro."

Serra disse ainda que sua estratégia de campanha não será alterada, até porque o avanço da petista já estava sendo sentido nas últimas semanas. Pela pesquisa, Dilma cresceu em todas as regiões do país, inclusive no Sudeste, que concentra o maior colégio eleitoral do país.

O tucano argumentou que não tem como aumentar o ritmo de visitas aos Estados. "Acelerar mais do que eu venho acelerando é impossível, não tenho resistência física", ponderou, acrescentando que seus aliados também não têm pedido mudanças em sua pré-campanha.

