Serra nega que tenha adotado postura mais incisiva em debate

"Eu continuo sendo gentil como sempre", afirmou a jornalistas, depois de participar de um evento na Fundação Abrinq, na zona sul da capital.

Durante esse encontro, Serra assinou um termo de compromisso no qual se comprometeu a ser um "presidente amigo" da criança, caso seja eleito. A candidata do PT, Dilma Rousseff, assinou o mesmo documento no início de agosto.

Na manhã desta quarta-feira, durante o debate, realizado pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo portal UOL, que também contou com a participação de Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV), todos os candidatos adotaram postura mais ofensiva --repleta de críticas-- em relação aos concorrentes.

(Reportagem de Fernando Cassaro)