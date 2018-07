Serra, paz e amor?

Leitura imediata de uma das fontes ouvidas: no melhor estilo Lula, Serra já estaria tentando neutralizar os ataques que certamente virão em 2010.

Tanto o governador como o deputado negam o encontro. Vacarezza admite, apenas, que os dois se reuniram para discutir a posição paulista no caso do pré-sal. E só.

Matemática é assim

Começa hoje briga grande no STJ. Que julga pleito do BB contra o Senacdo Rio. Discutem oito contas de poupança do Senac dos tempos de Collor. De um valor original de cerca de R$ 1 milhão, o banco já pagou R$ 89 milhões - e o Senac reivindica mais R$ 200 milhões.

PUXA-ESTICA

Frase curiosa do secretário de Serra José Henrique Reis Lobo, depois de seu almoço semana passada com Gabriel Chalita:

"Fui convencer o Chalita a permanecer no PSDB e quase acabo convencido por ele a ir para o PSB."

NADA VELOZ

Em meio ao caos do caso Renault, um longa que conta a vida de Nelson Piquet pai aguarda a captação de recursos para ser finalizado. Vão incluir Nelson filho?

LAMPARINA

O sertão, quem diria, terá sua Parada Gay. Vai ser no dia 4 de outubro, na pernambucana Serra Talhada. Cidade de Lampião.

MÃE-SOGRA

Claudio Torres vai dirigir mamãe Fernanda Montenegro no longa-metragem... A Sogra. Com filmagens marcadas para 2011, assim que a protagonista finalizar a gravação de uma nova novela.

Tiro ao Álvaro?

Com o objetivo de constranger Álvaro Uribe, líderes sindicais da América Latina articulam plebiscito continental sobre as bases americanas no continente.O primeiro encontro acontece hoje, em São Paulo.

De NY para o Pará

Alain Belda recebeu homenagem dos colegas da Alcoa brasileira. Leva o seu nome o píer do terminal inaugurado em Juruti, no Pará.

Barraca limpa

A Prefeitura vai achar que é provocação de alguém nas Subprefeituras, onde nasceu a ideia.

Um dos quesitos no concurso de "melhor pastel", disputado por 731 feiras, é... a limpeza da barraca.

PRÊMIO 8 COCARES

A Michelin no Brasil decidiu processar a editora

brasileira Matrix.

Motivo? Um livro de humor, lançado ano passado, chamado Guia... Michelíndio, obra que mapeia os "micos" da cidade.

Paulo Tadeu, dono da editora, admite somente tirar o símbolo deles.

ESTRANHA, A VIDA

José Dirceu tem sido personagem constante no Facebook de Maria Christina Mendes Caldeira, ex-PV.

SAÚDE, BRASIL

Antes de embarcar ontem para Londres, com uma comitiva de empresários, José Temporão se mostrou otimista. "Esta é a nossa segunda missão montada para tentar reverter o déficit de US$ 7 bilhões na balança comercial da saúde", disse à coluna. A viagem inclui... a China.

SOL MAIOR:Meia hora antes de surgir paramentado(1) para seu concerto, o pianista croata Ivo Pogorelich apareceu no palco à paisana (2) e deu canja para 20 felizardos que já haviam entrado na Sala São Paulo, dedilhando trechos de Chopin que tocaria depois. Em compensação, ao final... nada de bis. Domingo.

Nara Roesler recebeu Ricardo Ohtake, sábado, na abertura da "exposição-aço" de Milton Machado.

Milú Villela, na peça que também traz Lígia Cortez no elenco.

De pai para filho, Milton e Lucas Machado. No vernissage.

Alexandre Borges foi prestigiar sua mulher, Julia Lemmertz, na estreia de Maria Stuart. Sábado, no Sesc Consolação.

Regina Duarte, na noite teatral.

NA FRENTE

Mr. Christian Clarins, segunda geração da família fabricante de cosméticos, pediu para ser apresentado a Ivo Pitanguy em sua passagem pelo Brasil. Antes, porém, quis saber qual o signo do brasileiro. O encontro entre os dois sagitarianos será hoje, no Rio.

Milton Nascimento canta em homenagem a Juscelino Kubitschek, sábado, em palco montado na Praça do Museu Nacional de Brasília.

Será transmitido em tempo real - direto de SP para um cinema no Rio - o show do novo DVD de Gilberto Gil. Dirigido por Andrucha Waddington e produzido pela Conspiração, em parceria com a MTV.

A Première Vision, uma das feiras mais importantes de tendências de moda - que acontece em Paris - vai montar sua primeira edição no Brasil. Em janeiro de 2010.

José Luiz Borges comanda hoje degustação de vinhos do Alentejo. No Rubaiyat.

Apesar do comunicado de Arthur Rotenberg, alguns presentes se surpreenderam com a presença de Henry Sobel à frente dos serviços religiosos do Rosh Hashaná. Fim de semana, na Hebraica.

Frase ouvida na feira no fim de semana: "Compre aqui que financio sua feira. Aceito dinheiro, cheque pré e... pré-sal."