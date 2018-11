Serra pede minuto de silêncio pelas vítimas do Rio O pré-candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, pediu um minuto de silêncio para as vítimas das chuvas no Rio de Janeiro. "Antes de começar o meu discurso, pediria a vocês um minuto de silêncio", disse. Ao ser anunciado como próximo orador, Serra foi aplaudido pelas pessoas que lotam o local do encontro, que começaram a gritar: "Olê, olê, olá, Serra, Serra", grito de guerra muito utilizado nas campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva a presidente.