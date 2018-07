Serra: PM 'não cometeu exageros' em protesto na USP O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse hoje que "caminha para uma solução" a situação criada ontem na Universidade de São Paulo (USP) com a ocupação do campus pela Polícia Militar (PM). Ele afirmou que os policiais "não cometeram exageros" na repressão aos estudantes. A PM usou bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão, que protestava contra a presença de policiais no campus e exigiam sua retirada.