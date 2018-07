Serra prepara nova ''lei anticoxinha''

Há quase um ano o governador vetou proposta semelhante, chamada informalmente de "lei anticoxinha", aprovada pela Assembleia Legislativa, o que gerou protestos de alguns dos principais especialistas brasileiros em alimentação infantil e de promotores. Em outros Estados, como o Rio, já há restrições (mais informações nesta página).

Na época, a Secretaria Estadual da Saúde avaliou que a proposta era inadequada por trazer, no corpo da lei, por exemplo, listas de alimentos proibidos, o que dificultaria atualizações.

Além disso, o texto, de autoria da deputada Patrícia Lima (PR), mencionava alimentos de alto teor calórico e com gordura trans como alvo da restrição. No entanto, nem sempre alimentos calóricos são ruins para a saúde e eles podem ser necessários para algumas crianças - um suco de açaí, por exemplo, é calórico.

Segundo minuta do projeto, à qual o Estado teve acesso, serão alvo de restrição produtos de alta densidade energética e que garantem baixo ou nenhum aporte de fibras e micronutrientes, como vitaminas - expressão que, para especialistas, contempla melhor aqueles que contribuem para a obesidade e não trazem benefícios (caso de balas, biscoitos recheados, salgadinhos e refrigerantes). A proposta passará pela Assembleia Legislativa, onde Serra tem maioria.

Outra mudança trazida pelo novo projeto é a previsão de que a lista de alimentos vetados seja elaborada com o auxílio de especialistas e publicada posteriormente, via portaria ou resolução, o que facilitará mudanças - se a lista estivesse na lei, todas as alterações teriam de ser aprovadas na Assembleia.

O projeto, liderado pela Saúde, também tem recebido contribuições da secretaria estadual da Educação, informou ontem a pasta. E prevê ainda ações educativas para as crianças. A ideia é que a fiscalização caiba às vigilâncias sanitárias. Procurada, a secretaria estadual da Saúde não quis conceder entrevistas e informou apenas que o projeto está em "reavaliação".

No ano passado, um grupo de promotores das áreas de infância, saúde e consumidor manifestou-se a favor da restrição. Em carta ao governador, enviada em maio de 2009, o grupo de trabalho sobre alimentação e nutrição da Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva destacou que a escola tem a missão de promover saúde e contribuir para hábitos saudáveis.

Espaço protegido. O conceito das medidas restritivas nas escolas não é proibir o consumo, mas garantir que os locais sejam um espaço protegido dos alimentos que contribuem para a obesidade, dizem os especialistas. "É fundamental que o aluno encontre no ambiente escolar coerência entre o discurso e a prática", diz Inês Rugani de Castro, especialista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro que coordena o grupo. "Proteger a infância é princípio, não é ditadura nem controle de expressão", afirma a especialista, que participou de reuniões com o governo.

A indústria de alimentos, que tem criticado ações semelhantes, informou não ter porta-voz para comentar a proposta. Procurada, a deputada autora da proposta vetada não se manifestou.

PARA LEMBRAR

Anvisa não vai limitar propaganda

No início deste mês, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou que não vai propor restrições à propaganda de alimentos com alto teor de açúcar, gordura e sódio voltada para o público infantil. Em consulta pública lançada em 2006, o órgão regulador do setor de medicamentos e alimentos havia proposto que os anúncios só pudessem ser veiculados entre 21 horas e 6 horas.

No entanto, manifestações da Advocacia Geral da União apontando que a Anvisa não pode regular o setor via resoluções fizeram o órgão desistir de ter um capítulo voltado ao público infantil na regulamentação.

Segundo Ana Vasconcellos, da coordenação de alimentação do Ministério da Saúde, estão sendo discutidas outras medidas para proteger o público infantil do marketing de produtos de baixo valor nutricional. / F.L.