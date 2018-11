Serra prevê 'ajuste' em despesas após queda na receita A arrecadação do Estado de São Paulo de janeiro a abril caiu 0,3% em termos reais em relação ao mesmo período de 2008, informou hoje o governador José Serra (PSDB). A receita ficou R$ 1,3 bilhão abaixo do previsto no Orçamento. "É um número muito significativo", disse. Serra afirmou estar preocupado com o dado. "Vamos ter de ir ajustando as despesas." Segundo ele, a expectativa é de que a arrecadação possa melhorar a partir de maio.