Serra quer começar nova linha do Metrô em 2010 O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse hoje que espera começar, no início de 2010, as obras da Linha 6-Laranja do Metrô, que ligará a Freguesia do Ó, na zona norte, à estação São Joaquim, da Linha 1-Azul. Serra e o prefeito Gilberto Kassab (DEM) assinaram hoje um convênio no valor de R$ 75 milhões, como parte do investimento de R$ 1 bilhão que o município de São Paulo vai aplicar na ampliação das linhas do Metrô. Segundo a assessoria de imprensa do governo estadual, com essa contribuição, os recursos do Plano de Expansão do Transporte Metropolitano, entre 2007 e 2010, passam de R$ 16,3 bilhões para R$ 17,3 bilhões. "Agora vamos fazer o projeto executivo, que é algo muito complexo e que diz como toda obra deve ser feita. Esperamos começar as obras no início de 2010", disse Serra. A primeira etapa da Linha 6 prevê a implantação de 14 quilômetros de linhas e 13 estações. Além da linha 1-Azul, na estação São Joaquim, o novo trecho se integrará com as linhas 7-Rubi e 8-Diamante, da CPTM, na estação Água Branca, e Linha 4-Amarela, na estação Higienópolis. O governo estadual estima que a nova linha atenderá a uma demanda de 650 mil passageiros por dia, nos bairros Cachoeirinha, Freguesia do Ó, Limão, Perdizes, Sumaré, Bela Vista e Liberdade, num raio que inclui pólos universitários como a UNIP, PUC, FAAP, Mackenzie e FMU.