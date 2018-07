Serra quer manter Twitter no ar em 2010

Serra, no entanto, evitou avaliar as mudanças políticas e eleitorais discutidas no Congresso. "O deputado ACM Neto (Antônio Carlos Magalhães Neto, do DEM-BA) ficou de me mandar umas coisas explicando", disse o governador. "Estou na fase de análise."

Apesar de se declarar "computador-dependente", Serra disse não ter intenção de inaugurar um blog próprio. "O problema de embarcar em um blog é ter de mantê-lo a cada dia. O Twitter é uma moleza". O sistema de microblogs permite postagens de no máximo 140 caracteres. Serra aderiu à ferramenta em maio deste ano.

Serra assiste hoje à noite, em Belo Horizonte (MG), ao lado do governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), à final da Copa Libertadores. Serra, torcedor do Palmeiras, prometeu torcer hoje pelo Cruzeiro, que enfrenta o Estudiantes, da Argentina, às 21h50, no Mineirão. "O Cruzeiro já foi Palestra, o Aécio é Cruzeiro. Eu vou lá torcer pelo Cruzeiro porque é Brasil". O time mineiro já se chamou Palestra Itália, mesmo antigo nome do Palmeiras.