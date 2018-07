Serra realiza hoje mutirão do emprego no Poupatempo da Sé O governo do Estado de São Paulo realiza hoje o mutirão do emprego, no Poupatempo Sé, na região central da capital paulista, dentro do programa Emprega São Paulo. Das 12 horas às 19 horas, os empregadores orientarão os candidatos sobre as vagas disponíveis, que podem chegar a 30 mil. A maior parte das oportunidades são nas áreas de telemarketing, limpeza e em supermercados. A cerimônia contará com a presença do governador José Serra, que chegou às 11h56 ao local, e de secretários estaduais.