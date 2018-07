Serra recebe alta após cirurgia na próstata O ex-governador de São Paulo José Serra (PSDB) recebeu alta na tarde desta sexta-feira, 31. Serra estava internado no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, recuperando-se de uma cirurgia na próstata realizada na terça-feira, 28. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a análise do material removido do paciente constatou "crescimento benigno local, sem a necessidade de tratamento adicional". Segundo com o comunicado, Serra já pode retomar as atividades.