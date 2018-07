Serra, Russomanno e Haddad estão empatados com 22%, diz Ibope

Celso Russomanno (PRB), Fernando Haddad (PT) e José Serra (PSDB) aparecem com 22 por cento das intenções de voto cada, o que torna impossível qualquer previsão sobre quem disputará o segundo turno, marcado para o dia 28 de outubro.

Russomanno voltou a cair em relação à pesquisa divulgada no dia 2 de outubro, quando aparecia com 27 por cento. Serra oacilou três pontos para cima dentro da margem de erro na comparação com aquela sondagem, na qual registrou 19 por cento, e Haddad subiu 4 pontos, se comparado aos 18 por cento que tinha.

Gabriel Chalita (PMDB) somou 11 por cento, ante 10 por cento no levantamento anterior. Soninha Francine (PPS) manteve os 4 por cento. Carlos Gianazzi (PSOL), Levy Fidelix (PRTB) e Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força (PDT), registraram 1 por cento cada.

Brancos e nulos somaram 8 por cento, mesmo percentual dos que não souberam responder.

A pesquisa, encomendada pela TV Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, ouviu 1.204 pessoas entre os dias 4 e 6 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais.

(Por Eduardo Simões)