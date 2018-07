Serra sanciona aumento para agentes penitenciários

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), sancionou lei complementar que prevê aumento salarial de até 26,35% para 20.432 agentes de segurança penitenciária do Estado. A lei foi publicada nesta terça-feira, 3, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Com a medida, o menor salário de agente penitenciário em vigor passa dos R$ 1.491,20 atuais para R$ 1.884,15. O benefício é retroativo ao dia 1º de maio. O projeto de lei prevê incorporação da Gratificação de Suporte à Atividade Penitenciária (GSAP), que beneficia ativos, aposentados e pensionistas. O governo dará ainda reajuste salarial de até 6,17% para 4.102 agentes de escolta e vigilância penitenciária. A categoria também será beneficiada pela incorporação da GSAP.