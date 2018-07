Serra vai a lançamento de Jarbas e tenta atrair voto nordestino

O tucano discursará imediatamente antes do peemedebista. De acordo com o presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), as palavras de Serra serão voltadas para a realidade dos nordestinos.

"Serra está preparado para falar da realidade nordestina e do povo de Pernambuco. Será um discurso propositivo e alegre", afirmou.

A ênfase ao Nordeste faz parte da estratégia da campanha tucana de aumentar os votos em uma região onde a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva beira os 90 por cento.

Além disso, Pernambuco, terra natal de Lula, é o Estado onde Serra apresenta o pior desempenho nas intenções de voto. Nas últimas pesquisas realizadas em Pernambuco, Serra aparece com 24 por cento e Dilma Rousseff (PT) com 53 por cento. Os números são do Vox Populi.

Trata-se do pior desempenho de Serra entre os quatro Estados nordestinos incluídos na pesquisa. Os demais são Bahia, Rio Grande do Norte e Paraíba.

Pela manhã, Serra afirmou em entrevista ao programa Super Manhã, da Rádio Jornal, que o DEM é responsável pela utilização de sua imagem e negou tratar-se de propaganda antecipada. O partido, aliado dos tucanos, veiculou na noite de quinta-feira programa partidário dominado por imagens de declarações de Serra.

"Não vi, mas não gravei diretamente para o programa. Passaram trechos de discurso que fiz no dia 10 de abril. Pegaram trechos e puseram no programa deles. Mas a responsabilidade no caso é do próprio partido que fez o programa, porque minha imagem foi utilizada, acho isso perfeitamente normal. Vamos ver como é avaliado", comentou Serra.

A candidatura de Jarbas Vasconcelos é sustentada por PMDB, PSDB, DEM, PPS e PMN. Ele disputa a eleição pernambucana com o atual governador Eduardo Campos (PSB) candidato à reeleição e favorito nas pesquisas de intenção de votos.

