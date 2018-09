Serra vai inaugurar em junho 1º CDP da atual gestão O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse hoje que irá inaugurar em junho o primeiro Centro de Detenção Provisória (CPD) do mandato, em Serra Azul, na região de Ribeirão Preto (SP). Segundo Serra, a obra está pronta, mas depende de autorizações da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Ministério da Justiça para ser entregue. Em 2006, o Ministério da Justiça anunciou a liberação de R$ 79,8 milhões de reais para a construção dos CDPs de Serra Azul e de Franca, com capacidade para 768 detentos cada. Ele anunciou em março que o CDP de Serra Azul seria entregue até o fim deste mês, mas, segundo o governador, "a Caixa Econômica Federal não emitiu ainda o termo de recebimento da obra, que deve ocorrer logo". "Na semana passada, a secretaria de assuntos penitenciários levou representantes do Ministério da Justiça ao CDP e agora depende da autoridade federal", afirmou. Serra visitou hoje Mococa e São Simão, onde entregou obras de saneamento e de recuperação de estradas.