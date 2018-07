Serra veta atendimento privado em hospitais

A lei complementar 1.095, publicada ontem no Diário Oficial, prevê ainda que hospitais antigos possam ser transferidos às OSs - a lei anterior reservava a terceirização a serviços novos. Também unidades públicas das áreas de esportes e amparo a pessoas com deficiência poderão ser terceirizadas.

As fundações que administram hospitais públicos do Estado há mais de dez anos, como a Fundação Zerbini, que gere o Instituto do Coração (Incor), poderão ser qualificadas como Organizações Sociais, o que permitirá que assumam outras unidades estaduais.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, no entanto, é contrário à expansão do modelo antes que se crie mecanismos mais adequados de controle das entidades privadas.

REPERCUSSÃO

O veto aos 25% de atendimento privado foi comemorado por especialistas da área de saúde pública, que vinham apontando que a alteração criaria uma situação de favorecimento a particulares em unidades do Estado. "Tivemos uma vitória", disse Gilson Carvalho, consultor do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. Mas ele alerta que na realidade a chamada "dupla porta" (atendimento diferenciado a convênios) já está instalada em hospitais como o Incor há anos.

Portaria de 2007 dos Ministérios da Saúde e da Educação prevê que unidades de ensino, como Incor, deverão reservar 100% do atendimento ao SUS até outubro deste ano, mas a unidade ainda não deixou claro se vai cumprir a medida. Em caso negativo, corre o risco de sofrer corte de repasses.

Dirigente da OS Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), Nacime Mansur considerou um avanço a expansão do modelo terceirizado de gestão. "Ele traz benefícios à sociedade". Mas destacou que na saúde não deverá haver uma expansão significativa porque há poucas OSs qualificadas. Mansur também considerou correto o veto aos 25% de atendimento privado. "Estava mal colocado". O dirigente enfatizou que é necessário buscar maneiras de garantir que as OSs possam cobrar dos convênios pelo atendimento de usuários de planos.