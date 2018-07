Serra volta a cobrar explicação de Dilma sobre violação fiscal

"Eu creio também, e repito aqui, que a candidata beneficiada --porque se fez para ajudar a candidatura dela-- é a Dilma Rousseff, e tem de dar explicações ao Brasil do que é que aconteceu", disse Serra a jornalistas após participar de encontro com empresários.

"Eu acho a quebra do sigilo bancário das pessoas um crime. Um crime contra a Constituição com finalidade eleitoral", afirmou.

Os principais jornais do país publicaram nesta quinta-feira que, além de Eduardo Jorge Caldas Pereira, vice-presidente do PSDB, também tiveram seus dados violados o ex-ministro Luiz Carlos Mendonça de Barros, o ex-diretor do Banco do Brasil Ricardo Sérgio de Oliveira e Gregorio Marin Preciado, que é casado com uma prima de Serra. A violação ocorreu em outubro do ano passado.

Serra também criticou o que chamou de baixaria na eleição. "Há uma permanente guerra de baixaria. Pelo nosso lado, eu desafio alguém a encontrar uma vírgula, um fio de cabelo que tenha sido arrancado de qualquer adversário em campanha eleitoral", disse.

Partidos de oposição preparam uma ação contra Dilma Rousseff por crime eleitoral.

O tucano não quis comentar o resultado da pesquisa Datafolha, divulgado nesta quinta, que dá 20 pontos de vantagem para Dilma. "Você sabe que eu não comento pesquisas", disse.

(Reportagem de Fernando Cassaro)