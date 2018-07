Serra volta a criticar juro e se diz de esquerda

Em entrevista a uma rádio do Recife, ele ressaltou que a definição de direita esquerda no Brasil, hoje, é difícil.

"A definição de esquerda e direita, no mundo de hoje, é mais difícil de enquadrar. Do ponto de vista convencional eu sou um homem de esquerda, eu acho que isso diz tudo. Você dá ênfase na indústria, no emprego, na agricultura, de repente você é considerado de esquerda", disse Serra.

"Se você acha a taxa de juros muito alta, você é considerado de esquerda. E tem gente que rapidamente passa a defender juro alto e se diz de esquerda", afirmou.

Serra vem batendo na taxa de juros e chegou a dizer esta semana que o Banco Central, responsável pela definição da taxa, não é a Santa Sé, questionando a autonomia informal da instituição.

Na quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é considerado de esquerda por setores da sociedade, afirmou que o juro pode voltar a subir, se necessário, mesmo durante o período eleitoral.

O tucano, entretanto, manteve a postura de evitar críticas ao presidente Lula. Serra disse que a máquina pública está sendo loteada de forma "exacerbada", mas apressou-se em eximir o presidente de responsabilidade.

"O Lula às vezes tem a posição correta, mas não consegue acionar a solução, não é culpa dele, é o sistema que está aí".

O tucano pediu que os jornalistas presentes à entrevista evitassem comparações entre ele e o presidente. "O Lula está acima do bem e do mal. Não me compare a ele", disparou.

(Reportagem de Bruna Serra)