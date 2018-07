Serra vota em São Paulo; pesquisas apontam vitória de Haddad

O tucano votou em uma escola na zona oeste da capital por volta das 10h30. Ele chegou acompanhado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), do candidato a vice, Alexandre Schneider (PSD), e netos.

Pesquisas de intenção de voto divulgadas no sábado apontaram um ampla vantagem de Haddad sobre Serra no segundo turno da eleição municipal.

O levantamento do Ibope apontou o petista com 50 por cento das intenções de voto, contra 35 por cento do tucano. O Datafolha indicou Haddad com 48 por cento e Serra com 34 por cento.

Uma vitória de Haddad na capital paulista é vista como estratégica para o PT, segundo analistas. Além de ser a maior cidade do país, é uma disputa contra o PSDB, principal partido de oposição ao governo da presidente Dilma Rousseff.

Além disso, é também uma vitória sobre Serra, uma das figuras históricas do tucanato, que já enfrentou tanto Dilma quanto o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em eleições presidenciais.

Lula foi o principal fiador da candidatura de Haddad, que disputa sua primeira eleição. O ex-presidente foi articulador dentro do PT para que seu ex-ministro da Educação concorresse à prefeitura.