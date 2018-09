Servente mata menina de 4 anos 'por vingança' no Rio O servente de obras Atilson Fidélis dos Santos, de 19 anos, confessou hoje ter assassinado uma menina de 4 anos por vingança, segundo a polícia do Rio de Janeiro. A menina, A. B. S. , foi encontrada morta em um brejo no sábado, a poucos metros da casa da avó em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Ela estava desaparecida desde o Dia das Mães. "Ele contou que teve uma briga com o pai da menina, que o acusou de bater em uma das filhas com uma vara, e resolveu se vingar", disse o delegado-titular da 43ª Delegacia de Polícia de Guaratiba, Renato Soares Vieira. O assassino disse que usou uma faca que depois jogou no brejo, mas investigadores disseram acreditar que a menina foi estrangulada.