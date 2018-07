Serviço da Sabesp deixará 2 milhões sem água na quarta Parte da zona leste e da região metropolitana de São Paulo ficará sem água por cerca de 26 horas a partir de quarta-feira por conta de trabalhos de manutenção no sistema de abastecimento Rio Claro. Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), mais de dois milhões de pessoas serão atingidas pela falta de água. Durante a manutenção, feita por 330 funcionários, parte dos municípios de Mogi da Cruzes, Ribeirão Pires, Mauá e Santo André, além dos bairros paulistanos de Sapopemba, São Matheus, Santa Etelvina e Cidade Tiradentes serão afetados. De acordo com informações da Sabesp, serão feitas inspeção de tubulações, serviços nas instalações elétricas e reparos em vazamentos do sistema, entre outras coisas. Grande parte dos trabalhos serão realizados no aqueduto que abastece a região. A estrutura foi construída na década de 20 e tem mais de 11 quilômetros de extensão. Segundo a Sabesp, passam pelo aqueduto 3,8 mil litros de água por segundo. Os serviços de manutenção devem durar até o fim da noite de quarta. O abastecimento deverá voltar ao normal, gradualmente, a partir de quinta-feira.