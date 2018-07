Serviço de dados será deficiente em seis estádios da Copa, diz ministro

Os problemas devem ocorrer na Arena Corinthians, em São Paulo, sede da abertura do Mundial, na Arena da Baixada, em Curitiba, e no Mineirão, em Belo Horizonte, além de outros três estádios que o ministro não soube informar.

O motivo para as falhas na transmissão de dados está relacionado à falta de instalação de redes wifi para reforçar o sinal de Internet dentro dos estádios, diante do cenário de atrasos nas obras de praticamente todas as arenas do Mundial.

Segundo o ministro, apenas o sinal da rede móvel das operadoras de telefonia vai estar operando, o que não deve ser suficiente com a perspectiva de um uso elevado dentro das arenas.

"Vai ficar deficiente o serviço do ponto de vista de dados nestes estádios", disse Bernardo a jornalistas em Brasília.

"Em pelo menos seis estádios já colocamos uma rede de wifi e nesses a Internet vai funcionar melhor do que nos outros. Mesmo que façam agora, dificilmente vai dar tempo de oferecer um serviço de boa qualidade", acrescentou.

O problema de cobertura já foi sentido durante a Copa das Confederações em 2013, um ensaio para a Copa do Mundo, com 73 mil torcedores no Maracanã mal podendo mandar uma mensagem de texto para comemorar a vitória do Brasil por 3 x 0 sobre a Espanha na final.

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, afirmou recentemente que estava profundamente preocupado de que, na maioria dos casos, as comunicações para os torcedores e para a imprensa, não serão totalmente testadas antes do início da Copa, em 12 de junho.

(Por Rodrigo Viga Gaier, no Rio de Janeiro)