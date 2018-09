Serviço de faxina 'sexy' causa polêmica na França

O website mostra faxineiras com roupas provocantes

Um site francês que oferece serviços de faxineiras que usam roupas sexy está provocando polêmica no país. Prefeitos e associações pediram a proibição do site, alegando que ele representa "um insulto à imagem das mulheres".

O site Sensual Clean Service oferece à clientela masculina serviços que têm como única finalidade "a limpeza da casa e o divertimento visual".

O site mostra imagens de mulheres com espanadores ou ferros de passar roupa usando saias ultracurtas, decotes, lingerie e salto alto.

As faxineiras que realizam esse serviço, chamadas de "lady clean", cobram 75 euros (cerca de R$ 170) por hora de trabalho, cerca de cinco vezes mais do que as tarifas, pagas também por hora, a profissionais que fazem limpeza em Paris.

"Nossas Lady Clean tiram o pó, passam o aspirador, arrumam a cama, varrem e podem ser úteis para pequenas tarefas comuns", diz o site, afirmando ainda propor "os serviços de uma faxina impecável, acompanhados de um intenso toque de sensualidade".

Sem direito a toque

O criador do site, Johann Blazy, de 29 anos, afirma que os serviços oferecidos por sua empresa não são de prostituição.

"Está escrito no contrato que os clientes não têm direito de tocar a lady clean nem filmá-las", afirmou Blazy ao jornal Le Parisien.

A "lady clean" é "sociável, divertida e muito sexy. O que pedir mais?", diz o site.

A empresa provocou indignação em particular entre autoridades do sexo feminino e organizações feministas. "É escandaloso, consternador e sexista", afirma em um comunicado a prefeita de Vénissieux, nos arredores de Lyon.

A prefeita-adjunta de Montpellier, Françoise Prunier, diz que a Sensual Clean Service "faz uma mercantilização inaceitável das mulheres".

A diretora da associação Osez le Feminisme (Ouse o Feminismo) lançou um alerta contra "a multiplicação de sites que exploram e degradam a imagem das mulheres para se tornar conhecidos".

'Degradação feminina'

A empresa, sediada em Toulouse, no sudoeste da França, foi criada há algumas semanas e já oferece serviços em Paris, Lyon, Bordeaux (também no sudoeste), Montpellier (no sul) e Lille (no norte do país).

"Nossa ideia é nova, talvez ela provoque inveja. Há inúmeras empresas que propõem strip-teases a domicílio, em aniversários, e não são alvo de polêmica", diz Blazy.

Ele conta ter tido a ideia do site ao ouvir um amigo dizer que preferia "que uma mulher de biquíni viesse fazer faxina na sua casa".

"Ele ousa explorar a miséria feminina de estudantes e mulheres desempregadas que buscam uma fonte de renda", afirma a prefeita de Vénissieux.

Ao que tudo indica, os serviços, apesar da polêmica, estariam fazendo sucesso.

O site indica que "em razão da forte demanda", Lara, "lady clean" de Paris, não está disponível atualmente e informa que as reservas dessa faxineira só podem ser feitas a partir de 21 de fevereiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.