Serviço de filmes em nuvem da Disney adiciona compras via Google Play

A Disney lançou o serviço chamado Disney Movies Anywhere em fevereiro, inicialmente permitindo aos usuários comprar filmes dos estúdios Pixar e Marvel através de aplicativo ou site do serviço, ou através da loja da Apple iTunes.

A partir deste terça-feira, as compras feitas através do Google Play, do Google, também serão acessíveis através da Disney Movies Anywhere em computadores, dispositivos móveis Android e TVs conectadas à Internet através do dispositivo Chromecast, do Google.

Os estúdios estão tentando orientar os fãs de cinema para compras digitais enquanto as vendas de mídias físicas encolhe.

A integração do Google Play no Disney Movies Anywhere coincide com o lançamento digital de filmes da Disney como "Malévola" e "Aviões 2: Heróis do Fogo ao Resgate".