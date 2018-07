Serviço funerário de SP entra em greve e faz protesto O Serviço Funerário de São Paulo entrou em greve hoje. Os servidores pedem reajuste salarial de 39%. Ainda não há um balanço de quantas agências funerárias credenciadas à prefeitura são afetadas pela paralisação. A decisão da greve foi tomada durante assembleia feita no último dia 20. Além do reajuste, a categoria pede um plano de carreira e melhores condições de trabalho. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo (Sindsep), o governo não apresentou nenhuma proposta para a categoria até o momento. Hoje, o salário inicial dos servidores está em torno de R$ 440.