Serviço Funerário de SP faz greve por reajuste salarial Funcionários do Serviço Funerário de São Paulo entraram em greve nesta manhã, com reivindicação de aumento salarial de 39%, plano de carreira e melhores condições de trabalho. Os trabalhadores estão em estado de greve desde o dia 7. Uma assembleia será feita por volta das 10 horas, na quadra do sindicato dos bancários, na Rua Tabatinguera, região central de São Paulo, para definir os rumos da paralisação.