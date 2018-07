Serviço Funerário voltará a operar amanhã em SP Os funcionários do Serviço Funerário de São Paulo decidiram suspender a paralisação que suspendeu hoje os serviços nos cemitérios. Apenas um dia útil de trabalho foi perdido. A categoria estava em estado de greve desde o último dia 7. O Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no Município de São Paulo (Sindsep) entrou em acordo com a administração municipal, que prometeu discutir a pauta de reivindicações da categoria até agosto.