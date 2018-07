Serviço gratuito de caronas tem 8 mil cadastrados Para quem considera muito radical ou pouco prática a ideia de abrir mão do carro próprio, existe a opção de sistemas de carona. No Brasil, o site Carona Brasil (www.caronabrasil.com.br) oferece um serviço gratuito que conta com mais de 8 mil cadastrados. Depois de enviar seus dados, a pessoa recebe uma senha e pode informar os trajetos que costuma fazer no dia a dia, indicando ponto de origem, destino, horário e se quer dar ou receber carona (ou ambos). Feito isso, uma ferramenta que cruza mapas no computador localiza outras pessoas que tenham trajetos parecidos e as coloca em contato. O site tem planos específicos para funcionários de uma empresa ou alunos de uma escola. E também pode ser usado por interessados em dividir despesas com táxis.