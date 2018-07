Serviço pelo telefone da CET erra e induz a infrações

Criado na segunda-feira para tentar ajudar a população com o costumeiro problema do trânsito de São Paulo, o telefone 1188 da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) pode trazer mais dores de cabeça do que soluções. A reportagem testou o serviço e, para algumas dúvidas, o atendente não soube responder ou errou a informação. Em uma das respostas, no entanto, o funcionário foi além e criou a própria lei de rodízio, que pode resultar em infração. A reportagem fez oito perguntas sobre o trânsito e legislação - todas as ligações usaram informações verídicas e foram gravadas. Veja também: Áudio - 'Estado' testa atendimento telefônico da CET Especial: como o trânsito parou SP e números da frota Especial: dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Em quatro ligações feitas na quarta, uma das respostas do atendente resume a funcionalidade do serviço e a realidade das ruas paulistanas. "Esse horário é realmente complicado no trânsito. Infelizmente, se você precisa passar por lá, nós não temos no nosso registro alternativas", disse rindo uma funcionária do órgão, depois de ser perguntada sobre o tráfego na Marginal do Tietê. Outra reposta poderia resultar em infrações. A reportagem quis saber se um Veículo Urbano de Carga (VUC) com final de placa 4 poderia rodar no centro expandido na quarta-feira - segundo a legislação, eles obedecem a um rodízio de placas pares e ímpares das 10 às 16 horas e estão liberados das 21 às 5 horas; nos demais horários, estão proibidos. O atendente, no entanto, criou a própria lei. "Hoje é quarta-feira? Um... dois... três... quatro... (contando). Quarta-feira pode. O rodízio de caminhões segue o rodízio de carros, a mesma placa. O senhor não pode rodar 'de terça-feira'", disse. A instalação do serviço custou R$ 7,6 milhões. Para o advogado Ciro Vidal, presidente da Comissão de Assuntos e Estudos Sobre Direito de Trânsito da OAB-SP, as informações dadas podem ser consideradas oficiais da CET - ou seja, se o motorista receber multa por seguir um dado errado é possível recorrer. "É bom sempre anotar o protocolo da ligação ou mesmo gravar", diz. "Obviamente vai dar para recorrer, pois você está sendo iludido pelo funcionário da CET."