Serviço secreto japonês diz que Kim Jong-il está internado

O primeiro-ministro do Japão, Taro Aso, disse nesta terça-feira, 28, que o serviço secreto japonês recebeu informações de que o ditador da Coréia do Norte, Kim Jong-il, está internado e é tratado por um médico francês. Veja também: Coréia do Norte ameaça reduzir sul-coreanos a cinzas De acordo com Aso, o estado de saúde do líder norte-coreano não é bom. A saúde de Kim Jong-il tem sido motivo de muitas especulações desde que o líder norte-coreano não compareceu a um desfile importante em setembro, mas os boatos são sempre negados pelo governo da Coréia do Norte. Falando ao Comitê Parlamentar de Política Exterior do Japão, Aso afirmou que Kim Jong-il pode estar internado. "Existem muitas informações. Mas acredito que informações secretas de vários países mostram que enquanto sua condição não é muito boa, é improvável que ele não possa tomar decisões", afirmou. Confirmação O primeiro-ministro japonês também confirmou informações divulgadas pela televisão do Japão de que Kim Jong-il estaria sendo tratado por um cirurgião cerebral. No começo da semana o canal de televisão Fuji TV transmitiu imagens do que alegou ser o filho do líder norte-coreano, Kim Jong-nam, entrando em uma clínica de Paris para discutir o estado de saúde do pai. Autoridades do setor de inteligência da Coréia do Sul também informaram que Kim Jong-nam pode ter viajado à França recentemente. O correspondente da BBC em Tóquio John Sudworth afirmou que entre os boatos a respeito da saúde do líder norte-coreano de 66 anos, atribuídos a serviços secretos de outros países, circula a informação de que Kim Jong-il teria sofrido um derrame. Mas as autoridades da Coréia do Norte afirmam que estas alegações são mentiras. No começo de outubro o governo do país divulgou fotos de Kim Jong-Il inspecionando uma unidade militar. Vários especialistas afirmaram que as fotos podem ter sido tiradas meses antes. Os boatos a respeito da saúde de Kim Jong-il surgiram em meio aos esforços internacionais para encerrar o programa nuclear da Coréia do Norte. O progresso nas negociações ficou paralisado. Os Estados Unidos mantinham a Coréia do Norte na lista de países patrocinadores do terrorismo. Mas agora o nome da Coréia do Norte foi retirado da lista e o governo norte-coreano retomou as atividades para desativar suas instalações nucleares. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.