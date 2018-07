Serviços da TIM apresentam problemas no DF Clientes da TIM estão com dificuldades para usar os serviços da operadora em Brasília desde a última quarta-feira. Muitos usuários não conseguem receber e realizar chamadas. Segundo relatos de consumidores, os problemas têm início no fim da tarde. Em alguns casos, as falhas de conexão persistem até a manhã seguinte. Além de Brasília, clientes de Belo Horizonte também reclamam de dificuldades para usar os serviços da operadora.