Preços atrapalham, mas hotelaria vê demanda aquecida por mais tempo

RIO - No caso do setor de hotelaria, a inflação atrapalha, as margens de lucro estão menores do que antes da pandemia, mas dois empresários ouvidos pelo Estadão estão menos reticentes em relação ao ritmo da demanda nos próximos meses, por causa de alguns motivos. O primeiro é que ainda há espaço para a demanda do turismo de negócios voltar ao nível de antes da pandemia – o turismo de lazer retomou na frente.

Segundo Beto Caputo, presidente da Atrio Hotel Management, destinos como o Rio já voltaram ao “normal” desde o fim do ano e, agora, o “fato novo” é a volta da ocupação dos hotéis em São Paulo. Na capital, a demanda retoma não tanto com o turismo de negócios, mas com a volta de eventos, incluindo de entretenimento, como a Fórmula 1 e festivais de música.

“No curto prazo, a retomada está dada. Temos desafios, mas eles são mais operacionais, como a escassez de mão de obra, do que de demanda”, diz Caputo.

A Atrio opera 70 hotéis em 48 cidades de 13 Estados, com diferentes marcas, incluindo as da rede francesa Accor, como Ibis, Mercure e Novotel, empregando 1,9 mil funcionários. Conforme Caputo, a receita por quarto aumentou em torno de 15% no primeiro trimestre, na comparação com igual período de 2019, antes da covid-19.

Preço da diária acima

Apesar da volta dos eventos em São Paulo, a demanda das grandes empresas pelo turismo de negócios ainda não retornou ao nível de antes da pandemia, o que garante fôlego para o ritmo de crescimento no médio prazo, segundo Andre Sena, diretor comercial da Accor para a América do Sul. Como os orçamentos de 2022 das grandes companhias demandantes já estão fechados, o executivo vê essa demanda se aquecendo até 2023.

“As taxas de ocupação ainda estão um pouco abaixo. O número de clientes não é o mesmo, mas o preço médio da diária está um pouco acima. Ainda tem uma coisinha pra recuperar”, resume Sena, corroborando a avaliação de que o turismo de lazer saiu à frente na recuperação da demanda.

As atividades turísticas somaram um prejuízo de R$ 508,8 bilhões desde o agravamento da pandemia do novo coronavírus no País, em março de 2020, até março de 2022, sendo 57% desse prejuízo concentrados nos Estados de São Paulo (uma perda de R$ 222,1 bilhões) e Rio (R$ 66,1 bilhões), calcula a CNC. O setor deverá voltar a operar no nível anterior à crise sanitária apenas no terceiro trimestre deste ano, estimou o economista Fabio Bentes, da CNC.

Pelos dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, o agregado especial de atividades turísticas cresceu 4,5% em março ante fevereiro, após ter encolhido 0,9% nos dois meses anteriores. O segmento ainda operava em março de 2022 em patamar 6,5% aquém de fevereiro de 2020, no pré-pandemia.

Sena, da Accor, acredita que fatores estruturais possam contribuir para a continuidade do crescimento da hotelaria no País no médio e longo prazo, mesmo após a recuperação da pandemia. Embora ainda haja problemas de infraestrutura de transportes e de segurança, o potencial do Brasil é imenso, por causa dos recursos naturais.

Além disso, as grandes redes têm espaço para crescer sua participação no mercado, pois, segundo Sena, apenas 10% dos hotéis no País pertencem a alguma marca estabelecida, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos e na Europa. Tanto que a Accor incluiu 22 hotéis em sua rede na América do Sul no ano passado e espera incluir mais 25 este ano – a maioria por conversão, ou seja, assumindo a operação de um empreendimento já existente. No Brasil, a gigante francesa tem 330 hotéis, espalhados em 150 cidades, empregando um total de 10 mil funcionários.