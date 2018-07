Serviços municipais de SP funcionam normalmente

Ainda de acordo com a nota, as linhas de ônibus que operam na cidade funcionam normalmente, com desvios apenas no trecho entre o Masp e a Praça Osvaldo Cruz, na região da Avenida Paulista. O Poder Executivo municipal afirmou também que o atendimento em hospitais, prontos-socorros, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) funcionam normalmente, assim como a educação e as subprefeituras. O Poder Executivo afirmou que os serviços de coleta de lixo tiveram atraso de duas horas no início, que estava previsto para as 6 horas. "Os caminhões saíram das garagens por volta de 8h20. Os serviços de varrição não sofreram interrupção", conclui o comunicado.