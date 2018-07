Serviços públicos de SP terão horário especial no sábado

A Prefeitura de São Paulo divulgou na quinta-feira, 10, a relação de serviços públicos que vão funcionar neste sábado, 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, e no domingo, 13. Enquanto mercados municipais e alguns serviços terão horários reduzidos no sábado, parques e centros culturais abrirão normalmente no sábado e no domingo. Outra opção de lazer, os Centros Esportivos Municipais vão promover atividades especiais para o Dia das Crianças, que também é comemorado no sábado.

Verde e Meio Ambiente

O Parque do Ibirapuera funcionará das 5 horas de sábado até a meia-noite de domingo. Os demais parques terão horário de funcionamento normal.

Cultura

O Beco do Pinto, a Capela do Morumbi, a Casa do Bandeirante, a Casa do Grito, o Monumento à Independência, o Sítio Morrinhos e a Casa da Marquesa de Santos estão entre os centros culturais que abrirão no feriado e no domingo, das 9h às 17h.

As Bibliotecas de Bairro vão fechar nos dois dias, assim como a Biblioteca Mário de Andrade, incluindo a Circulante, a Hemeroteca e o Arquivo Municipal. As Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, José de Anchieta, Raul Bopp e Viriato Correa vão funcionar só no domingo.

Mercados e Sacolões

No sábado, haverá horários especiais para os mercados municipais. O Paulistano (Central), funciona das 6h às 18h; o Central Leste, das 7h às 13h; o Pirituba, das 7h às 21h. Os mercados Tucuruvi e Teotônio Vilela abrem das 8h às 13h; o Santo Amaro, das 8h às 16h.

Os mercados da Lapa e Pinheiros funcionam das 8h às 18h; Ipiranga, Penha, Sapopemba e Vila Formosa, das 8h às 19h; o mercado de Guaianases, das 8h30 às 19h30. A exceção é o mercado Kinjo Yamato, que não abrirá. No domingo, todos terão horários habituais.

Esportes

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) vão funcionar nos horários normais, mas somente para as atividades esportivas e de lazer. Os 45 Centros Esportivos Municipais também terão programação especial do Dia das Crianças, com atividades das 9h às 17h. No domingo, eles abrem em horário normal.

Saúde

Os hospitais e postos de saúde funcionam sem interrupção no fim de semana. Já as Unidades Básicas de Saúde e os Ambulatórios de Especialidades fecham no dia 12.

Subprefeituras

As Praças de Atendimento só voltam ao expediente normal na segunda-feira, 14.