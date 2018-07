Serviços serão terceirizados em zona portuária no RJ

Vencedor da licitação que estabeleceu a Parceria Público-Privada, o grupo também ficará responsável por obras de infraestrutura como a demolição de um trecho do Elevado da Perimetral (entre a Candelária e a Rodoviária), a construção de 4km de túneis, a reurbanização de 70km de vias públicas e a reconstrução de 700km de redes de água, esgoto e drenagem.

Apontada como futuro "legado olímpico", a revitalização da zona portuária é uma das principais promessas do prefeito Eduardo Paes (PMDB). Para tirá-la do papel, a legislação urbanística da área foi modificada, autorizando a construção de prédios de até 50 andares, acima do gabarito permitido, por meio da compra de títulos imobiliários.