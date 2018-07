Servidor federal morreu no DF O secretário de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Duvanier Ferreira, morreu aos 56 anos de idade no mês passado, em consequência de um enfarte, após ter o atendimento negado em dois hospitais particulares de Brasília, o Santa Lúcia e o Santa Luzia. O plano de saúde do secretário não era aceito pelas instituições. Para atendê-lo, exigiram um cheque caução, mas como Ferreira estava sem cheque, o atendimento foi recusado.