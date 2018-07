Servidor gay do STF pode ter parceiro em plano de saúde Está em vigência o ato do Supremo Tribunal Federal (STF) que permite aos funcionários homossexuais da Corte que vivem relacionamento estável inserir os companheiros como dependentes do plano de saúde do órgão, o STF Med. A medida foi aprovada em encontro do Conselho Deliberativo do STF Med, em janeiro e junho, e começou a vigorar na quarta-feira. Para pôr o parceiro ou parceira como beneficiário, o servidor deve provar que a relação é estável, entregando uma declaração pessoal.