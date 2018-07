Servidora morre durante lipoaspiração em clínica do Rio A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (Cremerj) investigam a morte ontem da funcionária pública Janaína de Freitas da Silva, de 34 anos, durante uma cirurgia de lipoaspiração na Casa de Saúde e Maternidade Monte Sinai, no Jardim América, na zona norte da capital fluminense. Hoje, o tom durante o enterro no Cemitério de Inhaúma era de protesto. Os familiares questionam se Janaína recebeu o atendimento correto durante o procedimento e afirmavam que a clínica não possui Centro de Terapia Intensiva (CTI). O Cremerj informou que abrirá sindicância, mas esclareceu que as clínicas não são obrigadas a possuir CTI para realizar este tipo de cirurgia. A 38ª Delegacia de Polícia (DP) de Irajá informou que o laudo do exame cadavérico com a causa da morte sairá em 20 dias. Nenhum representante da clínica quis dar declarações.