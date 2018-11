Servidores da educação na Bahia ocupam Assembleia

Segundo os manifestantes, a intenção é permanecer no local pelas próximas 48 horas, para cobrar do governo a reabertura das negociações. Segundo a Justiça, os grevistas têm 48 horas, desde a manhã de hoje, para voltar às atividades, sob pena de multa de R$ 5 mil por dia, a ser paga pelo sindicato da categoria.

Os servidores cobram a incorporação aos vencimentos da gratificação de Condições Especiais de Trabalho (CTE) - 70% do salário-base - e a revogação do decreto 12.583/11, que estabelece cortes nos orçamentos de diversas áreas, entre elas as universidades baianas, como parte do plano de enxugamento de orçamento anunciado pelo governo baiano no início de fevereiro, que visa diminuir em R$ 1,1 bilhão os gastos da administração pública este ano.

Segundo o governo, a proposta para os professores é de reajuste de 18% nos salários, mais a correção da inflação, mas as negociações só serão retomadas depois que a greve for encerrada. Cerca de 60 mil estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação das quatro universidades estaduais baianas estão sem aulas - quase mil deles acampam nos campi das instituições.