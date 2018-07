Servidores da Justiça de SP decidem sobre greve dia 17

Desde abril os servidores realizam a chamada operação-padrão, em que, durante o horário de expediente, explicam as reivindicações à população que usa os serviços do Judiciário. Em campanha salarial desde fevereiro, os funcionários reivindicam reposição salarial de 14,69%, cumprimento da data-base da categoria (março), ampliação dos auxílios-saúde, alimentação e transporte, aprovação do plano de carreira pela Assembleia Legislativa e contratação de novos trabalhadores.

De acordo com a assessoria da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, há déficit de 15 mil funcionários no Estado. Em 2004, data da última paralisação, os servidores realizaram a mais longa greve do Judiciário paulista, com duração de 91 dias.