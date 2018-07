Servidores da PF marcam protesto em caráter nacional Policias federais de vários estados do País, de outros municípios de São Paulo e da capital marcaram um protesto nesta segunda-feira, 24, a partir das 11 horas. Em São Paulo, o ato será na Avenida Paulista, próximo ao prédio da Fiesp. A categoria luta pela reforma do sistema de segurança pública, além de protestar pela falta de estrutura para a realização dos serviços de segurança durante a Copa do Mundo.