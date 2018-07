Servidores da rede de ensino de AL entram em greve

A manifestação dos servidores da educação estadual começou pela manhã, com a realização de uma assembleia, no Clube Fênix. Depois, os servidores em greve saíram em caminhada pelas ruas do centro da capital. Com faixas, bandeiras e cartazes, os grevistas seguiram em passeata até o Palácio República dos Palmares, com o objetivo de se reunir com o governador. No entanto, como não foram recebidos por Vilela, os manifestantes encerraram o ato de protesto em frente ao Palácio do governo.

A assessoria do governo do Estado informou aos manifestantes que o governador não receberia a comissão, já que as justificativas para não conceder o aumento já foram divulgadas em notas oficiais. O governo do Estado alega que o reajuste reivindicado comprometeria a Lei de Responsabilidade Fiscal e argumenta que os professores de Alagoas já ganham o "quarto melhor salário" do País.